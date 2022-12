Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Ergänzung zum Nachtrag zu vereitelter Sprengung eines Geldautomaten

55765 Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, 25.12.22, gegen 16:45 Uhr wurde in Birkenfeld eine weitere Tasche mit Sprengstoff im Bereich Saarstraße/ B41 durch eine Streifenbesatzung aufgefunden. Der Sprengstoff wurde durch die Delaborierer des LKA um 21:40 Uhr erfolgreich entschärft. Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise zu einem dunklen Audi, der im Zusammenhang mit der versuchten Sprengung im Wasgau-Markt steht, insbesondere um Feststellungen zu der hier aufgefundenen Sporttasche im Bereich Saarstraße. Wichtig: Sollte durch Zeugen eine weitere Sporttasche aufgefunden werden, darf diese keineswegs bewegt oder geöffnet werden. Es besteht die Gefahr der Detonation. Zeugen werden gebeten, in solchen Fällen umgehend die Polizei zu informieren. Die erneute Bombenentschärfung mit anschließender intensiver Suche nach weiterem Sprengstoff verlief mit Unterstützung der örtlichen Feuerwehr ergebnislos. Anlässlich der Maßnahmen musste die B 41 in Richtung Autobahn 62 in der Zeit von 21:00 bis 22:40 Uhr voll gesperrt werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Birkenfeld unter Telefonnummer 06782/991-0 entgegen.

