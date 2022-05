Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Betrug an 81-Jähriger

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag (10.05.2022) gegen 15:30 Uhr erhielt eine 81-jährige Ludwigshafenerin einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten, welcher der Dame von einem Verkehrsunfall berichtete, den ihre Tochter verursacht haben soll. Hierbei soll eine Frau ums Leben gekommen sei, weshalb nun ein Betrag von 25.000EUR fällig sei, oder die Tochter müsse 5 Jahre ins Gefängnis. Im Hintergrund konnte die Seniorin eine Frau weinen hören, die sie um Hilfe bat. Die 81-Jährige gab an derzeit nicht zur Bank gehen zu können, weshalb sie aufgefordert wurde Bargeld und Schmuck, vorzugsweise Goldschmuck, zusammen zu suchen. Sie vermutete bereits, dass es sich hier um einen Betrug handeln könnte, ließ sich bei der angeblichen Suche deshalb sehr viel Zeit um festzustellen, dass das Gespräch nach einiger Zeit beendet worden war. Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. - Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können. - Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

