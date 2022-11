Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - 27-Jähriger unter Alkoholeinfluss in Verkehrsunfall verwickelt

Polizei stellt Führerschein sicher

Goch (ots)

Am Mittwoch (9. November 2022) gegen 18:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Asperdener Straße (B 504) / Puttenbruch in Asperden ein Verkehrsunfall. Eine 57-jährige Fahrerin aus Kalkar bog mit ihrem BMW nach links von der Straße Puttenbruch auf die Asperdener Straße ab. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem Seat eines 27-jährigen Fahrers aus Goch, der die Vorfahrtsstraße in Richtung Goch befuhr. Es entstand hoher Sachschaden, verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 27-Jährigen fest. Der freiwillige Atemalkoholtest sowie der Drogenvortest fielen positiv aus. Auf der Polizeiwache wurden dem Gocher vom Bereitschaftsarzt Blutproben entnommen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher.(ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell