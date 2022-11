Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Straelen-Vossum (ots)

Am Mittwoch (09. November 2022) kam es gegen 09:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Xantener Straße / Arcener Straße in Straelen. Ein 78-jähriger Halter eines silbernen Mercedes Benz Vito, welcher aus Fahrtrichtung Broeckhuysen kam, wollte mit seinem Fahrzeug von der Xantener Straße nach links auf die Arcener Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang übersah er eine vorfahrtsberechtigte 50-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Sonsbeck in einem Renault Master. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei sich neben den beiden obengenannten Verkehrsteilnehmerin auch noch eine weitere 71-jährige Frau aus Sonsbeck, welche sich zum Unfallzeitpunkt im Renault Master befand, so schwer verletzten, das Sie in örtliche Krankenhäuser verbracht werden mussten. Nach einer ambulanten Behandlung, konnten die beiden Frauen das Krankenhaus in der Zwischenzeit bereits wieder lassen.

