Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Junge Frau bei Verkehrsunfall verletzt

Gangelt-Birgden (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Geilenkirchener Straße wurde am Montag (9. Januar), gegen 00 Uhr, eine 20-jährige Frau aus Heinsberg schwer verletzt. Sie war mit ihrem Pkw auf der Geilenkirchener Straße aus Richtung Gillrath kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache prallte sie gegen einen am Fahrbahnrand parkenden Pkw Renault. Durch den Aufprall kippte das Fahrzeug der jungen Frau auf das Dach, wobei sie sich schwere Verletzungen zuzog. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht, wo sie nach ersten Erkenntnissen stationär verblieb.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell