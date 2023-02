Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unfallflucht in Mäuerlesstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag 22:00 Uhr und Samstag 08:00 Uhr kam es in der Mäuerlesstraße in Magstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde ein am rechten Fahrbahnrand geparkter schwarzer VW Touran an der linken Fahrzeugseite stark beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

