Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter droht Busfahrer mit Messer

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Nach einer verbalen Auseinandersetzung drohte ein bislang unbekannter Mann einem Busfahrer am Montagabend (17.10., 20.40 Uhr) am Busbahnhof in Rietberg (Torfweg) und hielt dabei ein Messer vor.

Den Angaben nach stieg der Mann in Gütersloh in den Bus der Teutoburger-Wald-Verkehrsbetriebe. Bereits dort kam es zu einem Disput zwischen dem Unbekannten und dem Busfahrer. Beim Aussteigen kam es zur Drohung durch den Mann, bei der er auch ein Springmesser vorhielt. Anschließend stieg der Unbekannte aus und flüchtete zu Fuß auf dem Torfweg in Richtung Freibad.

Die Zeugen beschrieben den Mann mit westeuropäischem Aussehen. Er war zwischen 1,70 - 1,75 Meter groß, trug eine Glatze und einen blonden Bart. Bekleidet war der Unbekannte u.a. mit einer blauen Jogginghose und schwarz-weißen Turnschuhen des Herstellers Nike (Modell Air Jordan). Zudem hatte er Einkaufstüten bei sich. Er sprach akzentfreies Deutsch.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Geschehen machen? Wer kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell