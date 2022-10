POL-GT: Feuer in Wohnung an der Fichtenstraße

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Samstagnachmittag (15.10., 17.00 Uhr) und Sonntagmittag (16.10., 13.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube einer Parzelle eines Kleingartenvereins an der Straße An der Hofwiese eingebrochen. Die Täter brachen eine Tür auf und entwendeten Werkzeug. Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat ...

