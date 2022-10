Polizei Gütersloh

POL-GT: Randalierer auch der Polizei gegenüber aggressiv

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Nachdem sich zwei Männer am Freitagabend (14.10., 18.30 Uhr) an der Bahnhofstraße weigerten für eine Busfahrt zu bezahlen, traten sie den anwesenden Personen gegenüber aggressiv auf. Zudem sprachen sie Drohungen aus. Auch als die Polizei vor Ort eintraf, beruhigten sich die 36- und 38- jährigen Männer nicht. Beide weigerten sich den Bereich rund um den Bahnhof zu verlassen. Einer der Männer baute sich im Zuge des Einsatzes vor den Polizeibeamten in drohender Haltung auf. Ein Angriff des 38-Jährigen konnte erst durch den Einsatz von Pfefferspray unterbunden werden. Auch danach drohte er den Beamten unentwegt und schlug in ihre Richtung. Zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises wurde er das Polizeigewahrsam gefahren. Auf Antrag des staatsanwaltschaftlichen Eildienstes wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen beide Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell