POL-GT: 14-Jähriger durch unbekannte Personen geschlagen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwochabend (12.10., 21.40 Uhr) Zutritt in den Lagerraum eines Bauernhofes an der Neuenkirchener Straße verschafft und den Erkenntnissen zufolge eine Geldkassette mit Bargeld gestohlen. Durch ein Überwachungssystem konnte der Tatzeitraum eingegrenzt werden. Eine verdächtige männliche Person konnte wie folgt beschrieben werden: Der Mann ...

