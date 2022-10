POL-GT: Einbruch in Lagerraum - Geldkassette mit Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Zeugen informierten die Polizei Gütersloh am Donnerstagnachmittag (13.10.) über einen verübten Wohnungseinbruch an der Linteler Straße. In der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr verschaffte sich ein bis dahin unbekannter Täter Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Den Erkenntnissen zufolge wurde eine Geldbörse mit Bargeld aus der Wohnung gestohlen. Nachbarn beobachteten ...

mehr