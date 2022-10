Polizei Gütersloh

POL-GT: Tatverdächtiger nach Wohnungseinbruch gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen informierten die Polizei Gütersloh am Donnerstagnachmittag (13.10.) über einen verübten Wohnungseinbruch an der Linteler Straße. In der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.00 Uhr verschaffte sich ein bis dahin unbekannter Täter Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Den Erkenntnissen zufolge wurde eine Geldbörse mit Bargeld aus der Wohnung gestohlen. Nachbarn beobachteten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann am Haus. Zudem zeichnete ein Überwachungssystem die Person auf.

In einer anschließenden Fahndung der eingesetzten Polizeibeamten konnte ein 29-jähriger Tatverdächtiger angetroffen und kontrolliert werden. Inhalte aus der Geldbörse wurden bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt. Der 29-jährige Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

