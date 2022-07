POL-KLE: Kleve - Diebstahl von Katalysator

Kleve-Reichswalde (ots) - Unbekannte drangen in der Zeit von Samstag (9. Juli 2022) um 18:30 Uhr bis Montag (11. Juli 2022) um 11:45 Uhr in einen grauen Mercedes ein, der am Marderweg in Reichswalde abgestellt war. Aus dem Wagen wurde ein Portemonnaie mit Bankkarten, Ausweisen und Bargeld sowie eine Sonnenbrille entwendet. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Kleve unter ...

