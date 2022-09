POL-MK: Polizeiliche Geschwindigkeitsüberwachung

Kierspe (ots) - Die Vermisste 16-Jährige aus Kierspe konnte am Abend, gegen 19:45 Uhr, durch Einsatzkräfte in einem Waldgebiet an der K2 angetroffen werden. Sie wird durch Rettungskräfte betreut. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise. Die Fahndung wird eingestellt. (schl) Rückfragen bitte an: ...

