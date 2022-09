Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Bezugsmeldung zu: "Suche nach 16-Jähriger aus Kierspe" (23.09.2022, 18:03 Uhr - gelöscht) - Vermisste angetroffen

Kierspe (ots)

Die Vermisste 16-Jährige aus Kierspe konnte am Abend, gegen 19:45 Uhr, durch Einsatzkräfte in einem Waldgebiet an der K2 angetroffen werden. Sie wird durch Rettungskräfte betreut. Die Polizei bedankt sich für alle eingegangenen Hinweise. Die Fahndung wird eingestellt. (schl)

