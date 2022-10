Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Baumholder (ots)

Am 30.09.2022 gegen 18:30 Uhr wird ein Personenkraftwagen im Gersterter Weg, 55447 Baumholder vor dem Anwesen Nummer 16 am Straßenrand auf einem Privatparkplatz abgestellt. Im Zeitraum vom 30.09.2022 gegen 22:30 Uhr bis 03.10.2022 gegen 18:00 Uhr wird der Personenkraftwagen durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Aufgrund von Lackanhaftungen am beschädigten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein weißes oder silbernes Tatfahrzeug. Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Baumholder.

