POL-PDTR: Gelungener Erlebnistag bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Heimbach (ots) - Am 30.09.22 gegen 05:10 Uhr befuhr der Geschädigte die K 60 von Leitzweiler in Richtung Heimbach. Nach einer Kurve kam ihm ein Pkw entgegen, welcher nicht weit genug rechts fuhr. Beide Fahrzeuge stießen dadurch mit ihren linken Außenspiegeln gegeneinander. Hierbei wurde der Spiegel des Geschädigten beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise werden an die Polizei Baumholder erbeten. Rückfragen bitte an: ...

