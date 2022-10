Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter verletzt 82-jährigen Wohnungsbewohner - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (14.10., 11.20 Uhr) wurde die Polizei über einen verletzten Mann in einer Wohnung an der Wilhelm-Lehmann Straße informiert.

Vor Ort wurde angegeben, dass ca. 15 Minuten zuvor eine bislang unbekannte männliche Person an einer Wohnung des Mehrfamilienhauses geklopft hat. Unvermittelt schlug der unbekannte Mann auf den 82-jährigen Wohnungsbewohner ein, nachdem dieser die Tür öffnete. Zudem trat er auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Mann ein. Anschließend verließ er die Wohnung. Ersten Ermittlungen nach ohne Diebesgut. Der Unbekannte soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Er war schlank, trug einen Kapuzenpullover und sprach in gebrochener deutscher Sprache.

Der 82-Jährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat am Freitag verdächtigte Beobachtungen rund um die Wilhelm-Lehmann Straße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

