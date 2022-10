Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubstraftat an der Bahnhofstraße

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Am frühen Montagmorgen (17.10., 03.00 Uhr) haben drei bislang unbekannte Personen einen 26-jährigen Mann an der Bahnhofstraße zunächst verfolgt und in Höhe des Ursulawegs unvermittelt geschlagen. Anschließend dursuchten die Unbekannten den Mann. Sie entwendeten den Angaben nach Bargeld und ein Smartphone. Die Tatverdächtigen sollen in Richtung Kirchplatz geflüchtet sein. Mit einem Rettungswagen wurde der 26-Jährige in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat verdächtige Personen beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell