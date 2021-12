Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl

Apolda (ots)

Am 23.12.2021, gegen 09:00 Uhr stellte eine Mitarbeiterin in einem Drogerie-Markt in der Straße des Friedens in Apolda beim Einräumen neuer Ware fest, dass sich im Warenträger einige Leerverpackungen befanden, deren Inhalt offenbar im Rahmen eines Diebstahls entnommen wurde. Es handelte sich vorrangig um teils hochwertige Schreibwaren wie Füllfederhalter, aber auch eine Nagelschere war unter dem Diebesgut. Der Gesamtwert der entwendeten Waren wird mit ca. 70 Euro angegeben. Erkenntnisse zum möglichen Täter gibt es bislang nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell