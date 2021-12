Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden bei Unfall

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag fuhr eine 30-jährige mit ihrem Pkw Subaru von Rittersdorf in Richtung Kranichfeld. Am Ende einer Rechtskurve kam sie ins Schlingern, woraufhin sie in den rechten Straßengraben geriet und mit einem befestigten Wassereinlauf kollidierte. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

