Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Weimar (ots)

Am Samstag gegen Mittag befuhr ein 58-jähriger Radfahrer die Damaschkestraße in Richtung Erfurter Straße. Ein 71-jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Markthalle und wollte nach rechts in die Damaschkestraße einbiegen. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer fiel auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell