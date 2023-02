POL-LB: Korntal-Münchingen: 24-Jähriger flüchtet vor Polizei

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag kam es zwischen 16:00 Uhr und 17:30 Uhr in der Wiesenstraße in Großsachsenheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Mercedes SLK und fuhr anschließend davon. Der Mercedes war durch erhebliche Beschädigungen im Frontbereich und der vorderen linken Fahrzeugseite nicht mehr ...

mehr