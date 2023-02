Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Ludwigsburg

Die Polizei sucht zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montagmorgen gegen 06:50 Uhr auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Autobahnanschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignet hat, noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Lkw-Lenker befuhr zunächst aus Richtung Singen kommend die BAB 81 und wechselte im weiteren Verlauf am Autobahnkreuz Stuttgart auf den Überleitungsfahrstreifen zur BAB 8 in Fahrtrichtung München. Zeitgleich befuhr ein 61-jähriger Honda-Lenker den rechten der beiden Überleitungsfahrstreifen der BAB 81 von Singen kommend zur BAB 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Als beide Verkehrsteilnehmer auf gleicher Höhe fuhren, wechselte der unbekannte Lenker mit seinem Lkw mutmaßlich den Fahrstreifen nach links oder kam zumindest mit seinem Gefährt auf den Fahrstreifen des Honda-Lenkers. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß wurde nahezu die komplette Beifahrerseite des Honda beschädigt, es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. Nach dem Verkehrsunfall setzte der Fahrer des unbekannten Lkw seine Fahrt unvermittelt in Fahrtrichtung München fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder Mail STUTTGART-VAIHINGEN.VPI@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfall und zum unbekannten Lkw geben können.

