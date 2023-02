Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Möglingen: nach Unfall mit insgesamt acht beteiligten Fahrzeugen sucht Polizei Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Fünf nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, mindestens zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von etwa 52.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Montag kurz nach 06.00 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Fahrtrichtung Heilbronn ereignete. Laut den derzeitigen Ermittlungen wollte ein 44 Jahre alter Smart-Lenker die Autobahn an der Anschlussstelle Ludwigsburg-Süd verlassen. Zu diesem Zeitpunkt soll ein Sattelzug zur Hälfte auf dem Verzögerungsstreifen und zur Hälfte auf der Sperrfläche gestanden haben, worauf der 44-Jährige abbremsen musste. Ein dahinter fahrender 51 Jahre alter Peugeot-Lenker wollte dem Abbremsenden ausweichen, wobei es dennoch zu einer Kollision zwischen dem Peugeot und dem Smart kam. In der Folge schleuderte der Smart auf die mittlere Spur und der Peugeot teilweise auf den rechten Fahrstreifen. Auf der linken Spur befanden sich zu diesem Zeitpunkt hintereinander ein 42-jähriger Seat-Fahrer und ein 35 Jahre alter Kia-Lenker, die beiden abbremsten. Dies bemerkte ein 59-jähriger Nissan-Fahrer vermutlich zu spät, fuhr auf und schob den Kia auf den Seat. Hinter diesem Unfall wiederum bremste in der Folge ein 60 Jahre alter Audi-Fahrer ab. Auf diesen fuhr letztlich ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf, der sich im Anschluss aus dem Staub machte, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Dessen Fahrzeug könnte weiß oder silbern gewesen sein. Der Smart, der Peugeot, der Seat, der Kia und auch der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme konnte der ankommenden Verkehr zunächst nur einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Ab etwa 07.25 Uhr konnte ein zweiter Fahrstreifen genutzt werden. Gegen 09.40 Uhr waren die Abschlepp- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle beendet und alle Fahrstreifen wieder frei. Es entstand ein Rückstau von etwa neun Kilometern. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang und zu dem geflüchteten Fahrzeuglenker geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell