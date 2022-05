Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall nach Reifenplatzer auf der A 4 bei Waltershausen

Am heutigen Sonntagmorgen, um 09:55 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 4 Richtung Dresden, Höhe der Anschlussstelle Waltershausen. Ein 25-jähriger BMW Fahrer befuhr kurz vor der Anschlussstelle Waltershausen den mittleren von drei Fahrstreifen der A 4 Richtung Dresden, als am BMW der linke Hinterreifen platzte. Der Fahrzeugführer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte das Fahrzeug auf einer Länge von 50m mit der dortigen Schutzplanke und überschlug sich in der weiteren Folge im Straßengraben mehrfach. Das Fahrzeug kam zwischen Ab- und Auffahrt der Anschlusstelle Waltershausen im Straßengraben zum Stehen. Alle vier Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt (Beifahrer, 26, männlich, deutsch und Beifahrer, 21, männlich, deutsch schwer verletzt / Fahrer, 25, männlich, deutsch und Beifahrer, 21, männlich, deutsch leicht verletzt) und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Richtungsfahrbahn war für die Rettungs- und Begrungsarbeiten für eine Dauer von 45min voll gesperrt. Aktuell ist nur der linke Fahrstrefen frei. Es bildete sich ein 3km langer Rückstau. Vor Ort waren ein Notarzt, mehrere Rettungswagen und Feuerwehren im Einsatz. Die Fahrbahn muss auf einer Länge von 100m noch gereinigt und das verunfallte Fahrzeug geborgen werden. Bis dahin bleibt nur der linke Fahrsteifen frei und die Abfahrt Waltershause weiterhin gesperrt.

