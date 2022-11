POL-VER: ++Familienstreitigkeit eskaliert++Beim Verlassen der Autobahn die Kontrolle verloren - Ausfahrt mit Leihwagen wird 58-jährigem Bremer zum Verhängnis...++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Familienstreitigkeit eskaliert

Verden. Erhebliche Schnittverletzungen an der Hand hat sich am Mittwochabend ein 32-jähriger Mann aus Verden zugezogen, als er mit seinem ein Jahr jüngeren Bruder zunächst verbal und dann körperlich in Streit geriet. Bei der Auseinandersetzung im Stadtgebiet kamen auch Messer zum Einsatz. Anschließend suchte der jüngere der beiden Männer das Weite und ließ seinen Bruder verletzt zurück. Einsatzkräften der Verdener Polizei gelang es aber, den Flüchtenden zu finden und vorübergehend in Gewahrsam zu nehmen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ist die Folge.

Beim Verlassen der Autobahn die Kontrolle verloren - Ausfahrt mit Leihwagen wird 58-jährigem Bremer zum Verhängnis Oyten. Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro hat am späten Mittwochnachmittag ein 58-jähriger Autofahrer aus Bremen verursacht. Als er an der Anschlussstelle Oyten die Autobahn Bremen-Hamburg verlassen wollte, verlor er aufgrund erheblicher Alkoholisierung die Kontrolle über seinen schweren Mercedes-SUV, fuhr im sogenannten Sichtdreieck geradeaus, durchbrach einen Zaun und kam erst an einer Gebäudewand der Autobahnmeisterei zum Stillstand. Der 58-Jährige überstand die Unfallfahrt unverletzt und versuchte, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Angehörigen der Autobahnmeisterei gelang es, den Unfallfahrer zu verfolgen und festzuhalten. Der 58-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss. Ein Soforttest am sogenannten Alkomaten ergab einen Wert von über zwei Promille. An dem von ihm benutzten Wagen des Besitzers einer Autowerkstatt entstand Totalschaden. Der Bremer hatte sein eigenes Fahrzeug am Morgen in die Werkstatt gebracht und hatte für die Dauer der Reparatur den hochwertigen Mercedes-SUV "leihweise" zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das Gebäude der Autobahnmeisterei nahm beträchtlichen Schaden.

Schlafender Fahrgast schlägt um sich

Lilienthal. Ein schlafender Fahrgast der Straßenbahn Linie 4 hat um Mittwochvormittag unvorhersehbar aggressiv reagiert, als er an der Endstation geweckt werden sollte. Der offenbar alkoholisierte 57-jährige Mann schlug dem vier Jahre älteren Fahrer der Straßenbahn mit der flachen Hand ins Gesicht, als der ihn ansprach. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Einbruchsversuch fehlgeschlagen - Täter scheitern an Absicherung Lilienthal. Durch eine von innen angebrachte zusätzliche Sicherung hat die Aluminiumtür eines Sportgeschäftes an der Hauptstraße am frühen Montagmorgen einem Einbruchsversuch Stand gehalten. Bislang unbekannte Täter hatten mit einem schweren Hebelwerkzeug versucht, die Tür aus den Angeln zu heben - vergeblich. Sie scheiterten und mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Zurück blieb ein Schaden von rund 300 Euro.

Türglas eingeschlagen

Schwanewede. Unter Zuhilfenahme eines noch unbekannten Gegenstandes haben bislang unbekannte Täter von Dienstag auf Mittwoch die Verglasung der Eingangstür eines Gebäudes im Molkereiweg eingeschlagen. Die Intention der Verursacher ist noch unklar. Ein Eindringen in das Objekt erfolgte nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Schwaneweder Polizei leitete Ermittlungen ein.

Alkoholisierter Fahrradfahrer erwischt

Schwanewede. In der Annahme, er hätte im Vorbeifahren den Außenspiegel seines in der Straße "Am Markt" geparkten Pkw touchiert, hat ein 38-jähriger Schwaneweder am Mittwochnachmittag einen betrunkenen Radfahrer zur Rede gestellt. Der 32-jährige Zweiradfahrer bestritt die Kollision, wies aber alkoholbedingt eindeutige Ausfallerscheinungen auf. Ein Schnelltest am sogenannten Alkomaten ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ein Schaden am Pkw ließ sich nicht feststellen. Dennoch: Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ist die Folge.

