Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Motorradfahrer erleidet tödliche Verletzungen++

Kirchlinteln (ots)

Bei einer Kollision mit einem Pkw hat ein Motorradfahrer aus dem Heidekreis am Donnerstagmorgen um kurz vor 8 Uhr auf der Landesstraße 160 bei Armsen tödlich wirkende Verletzungen erlitten. Zu dem Unfall kam es, als der 60-Jährige mehrere in Richtung Hohenaverbergen fahrende Pkw überholen wollte. Als eine 56-jährige Autofahrerin aus Walsrode, die hinter einem Linienbus fuhr, ausscherte, um an dem in Richtung Armsen abbiegenden Bus vorbeizufahren, übersah sie den von hinten herannahenden Motorradfahrer und stieß seitlich mit ihm zusammen. Durch die Kollision rutschte der Motorradfahrer in den Seitenraum und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Dabei zog sich der 60-Jährige so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vermutlich auf der Stelle getötet wurde. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste medizinisch betreut werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Landesstraße 160 zwischen der Abzweigung nach Armsen und der Ortschaft Hohenaverbergen für rund zwei Stunden voll gesperrt. Es kam zu kleineren Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird von der Polizei auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell