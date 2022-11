Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbruch in Büro ++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++ Brand einer Erdgeschosswohnung ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Büro ++

Thedinghausen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in der Rieder Straße zum Einbruch in ein Bürogebäude einer Gärtnerei, welches unweit des Donnerstedter Weges liegt. Um ins Innere zu gelangen, öffnen die bisher unbekannten Täter gewaltsam ein Fenster zum Bürogebäude. Im weiteren Verlauf durchsuchen sie die Innenräume und erbeuten mitunter Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise oder verdächtige Beobachtungen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Auf VW aufgefahren ++

Verden. Am Dienstagmittag kam es auf dem Nikolaiwall (L 160) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 33 Jahre alte VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Mercedes war auf der L 160 in Richtung Eitze unterwegs. An der Kreuzung zur Georgstraße bemerkte der Mercedes-Fahrer die 33-Jährige zu spät, die mit ihrem VW vor ihm an der Kreuzung hielt. Bei dem Zusammenstoß wurde die 33-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf über 11.000 EUR, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben.

++ Von der Fahrbahn abgekommen ++

Blender. Am Dienstag, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich auf der Oister Dorfstraße (L 201) ein Verkehrsunfall. Ein 54 Jahre alter Renault-Fahrer kam von der Straße ab. Er war alkoholisiert. Der Renault-Fahrer kam aus Richtung der Straße In der Marsch (L 203) und war auf der L 201 in Richtung Oiste unterwegs. Ersten Informationen zufolge überholte er zunächst einen Lkw und kam beim Wiedereinscheren nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stieß der Renault-Fahrer mit einer Hofmauer zusammen. Verletzt wurde der 54-Jährige nicht. Der Sachschaden lässt sich insgesamt auf über 7.000 EUR beziffern. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalles stellten die Beamten fest, dass der 54-Jährige alkoholisiert war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab 1,8 Promille. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt ++

Ottersberg. Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf dem Giersdorfer Damm ein Verkehrsunfall, bei dem eine 55 Jahre alte Radfahrerin schwer verletzt wurde. Der 30 Jahre alte Fahrer eines Scania-Sattelzuges mit Auflieger war auf dem Giersdorfer Damm unterwegs. An der Kreuzung zur Straße Giers-Schanzendorf bog der 30-Jährige nach rechts ab. Ersten Informationen zufolge bemerkte er dabei die 55-Jährige auf ihrem Fahrrad zu spät, welche den Radweg der Straße Giers-Schanzendorf aus Richtung Posthausen befuhr und die Straße überquerte. Die Radfahrerin wurde durch den Auflieger erfasst und dabei schwer - jedoch nach derzeitigem Stand nicht lebensgefährlich - verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf einen dreistelligen Betrag.

++ Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Langwedel. Am Dienstag, gegen 18:45 Uhr, kam es auf der Feldstraße (K 9) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Ein 75 Jahre alter Fahrer einer Mercedes B-Klasse war auf der A 27 in Richtung Hannover unterwegs und fuhr bei der Anschlussstelle Langwedel ab. Als er nach rechts in die Feldstraße (K 9) abbog bemerkte er ersten Informationen zufolge den von links kommenden 23-Jährigen mit seiner Mercedes C-Kasse zu spät, der auf der K 9 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wobei beide leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand einer Erdgeschosswohnung ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Mittwoch, gegen 00:30 Uhr, kam es zum Brand in einer Erdgeschosswohnung, die in der Kreisstraße unweit der Straße Am Kreuzacker liegt. Ersten Informationen zu folge gerieten Deko-Artikel in der Wohnung in Brand. Die Bewohner des Mehrparteienhauses konnten das Gebäude eigenständig verlassen. Eine Bewohnerin, eine 65 Jahre alte Frau, wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Feuerwehren aus Osterholz-Scharmbeck, Scharmbeckstotel und Heilshorn waren mit vier Fahrzeugen vor Ort und löschten den Brand. Die Brandursache ist bisher ungeklärt und Teil der Ermittlungen, die andauern. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Schwanewede. In der Blumenthaler Straße (L 134) kam es am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27 Jahre alter Seat-Fahrer leicht verletzt wurde. Der 27-Jährige war auf der L 134 in Richtung Ortskern unterwegs und musste in Höhe des Sandbergweges verkehrsbedingt abbremsen. Hinter ihm war eine 36-Jährige Opel-Fahrerin unterwegs, die ersten Informationen auf den Seat auffuhr. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 9.000 EUR. Der Opel war infolgedessen nicht mehr fahrbereit.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Am Dienstag, gegen 07:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Lüninghauser Straße, bei dem ein 18 Jahre alter Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein Unfallbeteiligter ist unbekannt. Der Motorradfahrer war in Richtung der Einmündung zur Worphauser Landstraße unterwegs. Ersten Informationen zufolge fuhr nahe der Straße Kleine Wende ein dunkler Pritschenwagen auf die Fahrbahn, weswegen der Motorradfahrer stark abbremste und stürzte. Der Fahrer bzw. die Fahrerin des Pritschenwagens ist bisher unbekannt und setzte die Fahrt fort. Einen Zusammenstoß hat es nicht gegeben. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden kann bisher nicht beziffert werden. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

