POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 24.02.2023

Goslar (ots) - Einbruchversuch in Schnellrestaurant - Täter flüchtig Bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht in ein Schnellrestaurant in Rhüden einzubrechen. Ein aufmerksamer Zeuge hatte gegen 2.15 Uhr mehrere dunkel bekleidete Personen entdeckt, die sich am Gebäude zu schaffen gemacht hatten und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Eintreffen der ...

