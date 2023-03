Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mülheim an der Ruhr (ots)

Die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr wurde am Mittwochabend gegen 21.40 Uhr in die Mülheimer Altstadt zu einem Zimmerbrand alarmiert. In der Leitstelle der Feuerwehr gingen mehrere Anrufe durch Bewohner des betroffenen Hauses ein, die eine Rauchentwicklung und Flammenschein im 1. Obergeschoss meldeten. Daraufhin rückten von beiden Mülheimer Feuerwachen Einsatzkräfte in die Eduardstraße aus. Das Meldebild konnte durch die Einsatzkräfte vor Ort bestätigt werden. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Rettungskräfte befanden sich bereits alle Bewohner des Reihenhauses auf der Straße. Der betroffene Bewohner hatte bereits selbst erste Löschversuche unternommen, diese waren jedoch nicht von Erfolg geprägt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz nahm mit einem Rohr Löschmaßnahmen im Bereich der Küchenzeile vor. Zeitgleich erfolgte durch weitere Kräfte eine Überdruckbelüftung sowie eine Kontrolle des Treppenraumes und der Gebäuderückseite. Die Auswirkungen des Brandes beschränkten sich auf die Wohnung. Die weiteren Bewohner des Hauses konnten im Anschluss des Einsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen. Alle Bewohner wurden durch den Rettungsdienst und den anwesenden Notarzt gesichtet, mussten jedoch keinem Krankenhaus zugeführt werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr waren nach gut einer Stunde beendet. Die Ermittlung der Brandursache erfolgt durch die Polizei. (SJ/DR)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell