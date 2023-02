Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Ausgelöster Rauchwarnmelder, aufmerksame Nachbarn verhindern Schlimmeres

Mülheim an der Ruhr (ots)

In den frühen Morgenstunden um etwa 5 Uhr Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr von aufmerksamen Nachbarn über das Piepen eines Rauchwarnmelders im Studentenwohnheim auf der Duisburger Straße informiert. Daraufhin wurden zwei Löschzüge, der Führungsdienst und der Rettungsdienst der Feuer- und Rettungswachen zur Einsatzstelle entsandt. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte Brandgeruch im Hausflur festgestellt werden. Die betroffene verschlossene Wohnung wurde durch die Feuerwehr geöffnet. Die Wohnung war komplett verraucht, der Bewohner war nicht anwesend. Ursache für das Auslösen des Rauchmelders war angebranntes Essen auf dem Herd, welches durch die Einsatzkräfte abgelöscht wurde. Nach den Löscharbeiten wurde die Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Der ausgelöste Rauchmelder und die aufmerksamen Nachbarn verhinderten durch ihr Handeln so größere Folgen. (THe)

