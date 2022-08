Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: 50-jährige Fahranfängerin kommt von der Fahrbahn ab.

Bensheim (ots)

Eine 50-jährige Fahranfängerin und ihre 73-jährige Mutter aus Bensheim, befuhren am Samstag den 06.08.2022 gegen 17:25 Uhr den Berliner Ring in Fahrtrichtung Wormser Straße. An der Ecke Robert-Bosch-Straße kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache über den Bordstein auf den Gehweg, stieß mit einem Stromkasten und im weiteren Verlauf mit einer Hauswand im Berliner Ring zusammen. Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zwecks weiterer Untersuchung in das Klinikum Darmstadt und das Krankenhaus Bensheim. Personen aus dem Wohnhaus wurden nicht verletzt. Hinweise auf einen Alkohol, Drogen oder Medikamentenmissbrauch lagen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

