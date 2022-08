Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Verkehrskontrolle löst größeren Polizeieinsatz aus

Pfungstadt (ots)

Am Samstag (06.08.) kam es gegen 02.45 Uhr in der Gernsheimer Straße im Ortsteil Hahn im Rahmen einer Verkehrskontrolle durch zwei Männer im Alter von 31 und 55 Jahren zu Widerstandshandlungen gegen die kontrollierenden Polizeibeamten. Durch den Einsatz mehrerer Funkstreifen konnte die Situation vor Ort unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Einsatz wurden die beiden Männer, wie auch drei Polizeibeamte, verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht und dort medizinisch versorgt.

Die beiden 31 und 55 Jahre alten Männer werden sich wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte verantworten müssen.

Matthias Brosch, PvD

