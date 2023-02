Feuerwehr Mülheim an der Ruhr

FW-MH: Unfall auf Baustelle, zwei Monteure verletzt!

Bild-Infos

Download

Mülheim an der Ruhr (ots)

Am Dienstagmorgen, den 14.02.2023, kam es bei Renovierungsarbeiten in einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Arbeitsunfall bei denen zwei Monteure verletzt wurden. Ein Monteur erlitt bei Arbeiten an der Elektroverteilung einen Stromschlag, ein weiterer erlitt durch den entstehenden Schwelbrand eine leichte Rauchgasvergiftung.

Gegen 09:15 Uhr wurde Leitstelle der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr über diesen Unfall informiert. Daraufhin wurden die Löschzüge Broich und Heißen, sowie der Führungsdienst und der Rettungsdienst zur Einsatzstelle alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die verletzten Monteure umgehend durch den Rettungsdienst und den mit alarmierten Notarzt versorgt und anschließend einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Da sich noch eine Person in ihrer Wohnung befand und eine Verrauchung aus dem Kellerbereich festgestellt wurde, wurde diese durch einen vorgehenden Trupp unter Atemschutz, ins Freie geführt und ebenfalls dem Rettungsdienst übergeben. Zwei weitere Bewohner, die Ihre Wohnung bereits verlassen hatten, wurden ebenfalls durch den Rettungsdienst Versorgt. Alle drei Bewohner konnten nach eingehender Untersuchung vor Ort verbleiben.

Nachdem das Gebäude durch den nachgeforderten Energieversorger stromlos geschaltet wurde, konnte ein Trupp unter Atemschutz zur Kontrolle in den Keller vorgehen. Die Kontrolle ergab, dass bis auf Lüftungsmaßnahmen, keine weiteren Maßnahmen erforderlich waren. Nach ca. anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr Mülheim an der Ruhr den Einsatz beenden. Alle Wohnungen sind derzeit nicht bewohnbar und die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.(RSch)

Original-Content von: Feuerwehr Mülheim an der Ruhr, übermittelt durch news aktuell