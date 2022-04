Polizei Hamburg

POL-HH: 220406-5. Autofahrer verstirbt nach Verkehrsunfall auf der BAB 7 (siehe PM 220222-5.)

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 22.02.2022, 10:12 Uhr; Unfallort: Hamburg-Marmstorf, Bundesautobahn 7, Fahrtrichtung Norden, etwa 600 Meter vor der Anschlussstelle Marmstorf

Nach einem schweren Verkehrsunfall im Februar dieses Jahres erlag der 32-jährige Smart-Fahrer nun seinen schweren Verletzungen.

Wie bereits berichtet war der Mann mit seinem Auto auf einen staubedingt in Schrittgeschwindigkeit fahrenden Sattelzug aufgefahren und hatte sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Unter notärztlicher Begleitung transportierten ihn die Rettungskräfte in ein Krankenhaus, in dem er trotz intensiver Versorgung nun wenige Wochen nach dem Unfall verstarb.

Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell