Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand von mehreren Papiercontainern

Wittenburg (ots)

An einer Sammelstelle für Altpapier, Glas und Kleidung in Wittenburg kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zum Brand von mehreren Papiercontainern. Nach ersten Erkenntnissen soll zunächst ein Papierhaufen neben einem der Container gebrannt haben. Das Feuer griff dann auf insgesamt fünf Altpapiercontainer über. Durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr Wittenburg konnte ein Übergreifen der Flammen auf die restlichen Recyclingcontainer verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 3000 Euro. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall, der sich in der Lindenstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883 6310) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell