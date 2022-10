Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkrs. KN) BMW-Fahrer attackiert Lieferwagenfahrer

Engen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer eines Lieferwagen und einen BMW-Fahrer ist es am Donnerstagabend in der Richard-Stocker-Straße gekommen. Hierbei wurde der 19-Jährige im Firmenwagen leicht verletzt. Beide fuhren auf der B491 zunächst hintereinander her, als der vorausfahrenden 23-Jährige im BMW laut Aussagen des Opfers zunächst mehrfach kurz abbremste. Am Ortseende hielt der Fahrer des BMW plötzlich an, stieg aus und trat gegen den Außenspiegel des Lieferwagens. Dann attackierte er den 19-jährigen Fahrer mit einem Faustschlag und fuhr weiter nachdem er den Hinweis aussprach, mehr Abstand zu halten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell