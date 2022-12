Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Tageswohnungseinbrüche

Kelberg (ots)

Am 17.12.2022 kam es erneut im Bereich der Ortslage von Kelberg zu Tageswohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter hebelten in beiden Fällen, einmal einem Anwesen in der Straße "Auf dem Hermes" und einmal einem Anwesen in der Straße "Im Dorf" Fenster des Anwesens auf und durchsuchten das komplette Anwesen. Nach der Tat flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung.

In beiden Fällen nutzten die Täter die vorübergehende Abwesenheit der Geschädigten aus.

Die genaue Höhe des Stehlgutes, sowie die genaue Schadenshöhe im Gesamten konnten bisher noch nicht abschließend festgestellt werden.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

Insbesondere Beobachtungen zu ortsfremden Fahrzeugen oder Personen sind hier von Bedeutung.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell