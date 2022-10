Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Exhibitionist festgenommen - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr soll sich ein Mann an der Neckarwiese gegenüber mehreren Passanten in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, weshalb Zeuginnen die Polizei alarmierten. Als die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Nord kurze Zeit später an der Neckarwiese eintrafen, konnten sie den 56-Jährigen vorläufig festnehmen.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen des Geschehens. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/ 174 4444 zu melden.

Der Mann muss sich nun unter anderem wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

