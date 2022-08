Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Fahrradfahrer fährt gegen Wohnmobil

Gifhorn (ots)

Bereits am Montag der letzten Woche, dem 15.08.2022, kam es zu einem Unfall auf der "Ummerschen Heerstraße" in Gifhorn, in Höhe der Hausnummer 4. Ein Zeuge beobachtete, dass ein Mann mit seinem Pedelec gegen 16:20 Uhr mit der linken Seite eines ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Wohnmobils zusammenstieß. Dabei kam er in Schlingern aber nicht zu Fall.

Der Pedelcfahrer gab anschließend gegenüber dem Zeugen an, dass an dem Wohnmobil kein Schaden entstanden sei und fuhr weiter. Tatsächlich war jedoch an der Fahrerseite eine 65 cm lange Beschädigung entstanden.

Die Polizei Gifhorn sucht nun den bislang unbekannten Pedelcfahrer sowie weitere Zeugen hierzu. Der Verursacher wurde als 60 bis 70 Jahre alt und zwischen 175 und 180 cm groß beschrieben. Er war von kräftiger aber nicht korpulenter Figur, trug eine Schirmmütze und war auf einem schwarz lackierten Pedelec mit Fahrradkorb auf dem Gepäckträger unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

