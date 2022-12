Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand in einem Mehrfamilienhaus, glücklicherweise keine Personen verletzt

Monzelfeld (ots)

Am späten Samstagabend, 17.12.2022, kam es gegen 21:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der "Alten Poststraße" in Monzelfeld. Durch eine starke Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Hauses, in welchem drei Parteien wohnen, wurden dessen Bewohner auf das Brandgeschehen aufmerksam und retteten sich selbstständig aus dem Haus, bevor starke Kräfte der Feuerwehren Monzelfeld, Longkamp, Mülheim, Noviand, Kues und Zeltingen mit den Löscharbeiten begannen. Zeitnah wurde der Brandherd gelöscht, wobei eine genaue Brandursache derzeit noch nicht mitgeteilt werden kann. Personen kamen nicht zu Schaden. Die zuständige Kriminalpolizei wird nach Abschluss der Löscharbeiten die Brandörtlichkeit inspizieren. Eine Schadenssumme kann bislang noch nicht abgeschätzt werden. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar; die Anwohner kamen derweil anderweitig unter.

