Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/Höltinghausen - Wohnungseinbruchdiebstahl

Im Tatzeitraum vom 26.03.2023/00:00 Uhr bis zum 05.04.2023/08:30 Uhr begaben sich derzeit noch unbekannte Täter auf ein Privatgrundstück im Efeuweg in 49685 Höltinghausen. Hier hebelten sie eine Terrassentür zu einem Einfamilienhaus auf und verschafften sich so Zugang ins Gebäude. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob etwas aus dem Haus entwendet wurde, da die Hauseigentümer im Tatzeitraum ortsabwesend waren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter der Rufnummer 04473/932180 gerne entgegen.

Lastrup - Diebstahl aus Wohnmobil

Im Tatzeitraum vom 01.01.2023/00:00 Uhr bis zum 06.04.2023/16:00 Uhr entwenden unbekannte Täter Angelutensilien im Wert von ca. 2700 Euro aus dem in der Blumenstraße in 49688 Lastrup abgestellten und verschlossenen Wohnmobil. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lastrup unter der Rufnummer 04472/932860 in Verbindung zu setzen.

Löningen - Heckenbrand

Am 06.04.2023, gegen 12:00 Uhr, kam es an der Örtlichkeit "Zur Wassermühle in 49624 Löningen" aus bislang unbekannter Ursache zu einem Heckenbrand. Der Brand wurde durch die örtliche Feuerwehr vollständig abgelöscht. Es entstand kein nennenswerter Schaden.

Cloppenburg - Sachbeschädigung an PKW

Am 04.04.2023, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr, beschädigten derzeit unbekannte Täter zwei auf einem Firmengelände im Brookweg in 49661 Cloppenburg abgestellte PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471/18600 in Verbindung zu setzen.

Essen (OL) - Verkehrsunfall/Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol

Am 06.04.2023, gegen 18:10 Uhr, befuhr ein 77-Jähriger aus Essen die Straße "Hinter den Gärten" in 49632 Essen und hielt schließlich auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Lange Straße an. Ein 54-Jähriger, ebenfalls aus Essen, fuhr daraufhin an dem haltenden PKW-Fahrer vorbei. In diesem Moment setzte dieser jedoch seine Fahrt fort und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Es besteht der Verdacht, dass der 54-Jährige offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Freiwillige Tests am tragbaren Alkomaten wurden abgelehnt. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme nach richterlicher Anordnung durchgeführt und die Weiterfahrt ausdrücklich untersagt. Seitens der Polizei Löningen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell