POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2022

Menden/Meinerzhagen (ots) - Nach den Lüdenscheiderinnen sind am Freitag zwei weitere Seniorinnen aus Menden und Meinerzhagen auf Schock-Anrufe hereingefallen. In beiden Fällen sollten Tochter bzw. Nichte einen tödlichen Unfall verursacht haben. Die falschen Polizeibeamten und Staatsanwälte forderten eine Kaution, um Tochter oder Nichte eine Haft zu ersparen. Am ...

mehr