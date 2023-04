Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, 04. April 2023, 16:30 Uhr, und Mittwoch 05. April 2023, 07:50 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz in Friesoythe, Am Hafen ordnungsgemäß geparkter PKW BMW durch einen weiteren bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Schaden am BMW wurde auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491/93160) entgegen.

Friesoythe - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Mittwoch, 05. April 2023, um 06:50 Uhr, befuhren eine 27jährige Barßelerin und eine 25jährige Friesoytherin in der Reihenfolge die B401 in Richtung Oldenburg. Die 25jährige befand sich bereits im Überholvorgang auf dem Gegenfahrstreifen, als die 27jährige ebenfalls zum Überholen ausscherte, ohne auf den ggf. nachfolgenden Verkehr zu achten. Sie kollidierte mit dem PKW der 25jährigen, welche zusätzlich versuchte nach links auszuweichen. Hierbei streift die 25jährige einen Leitpfosten, wodurch die Scheibe der Fahrertür zersplitterte und die Fahrerin verletzt wurde. Eine akute Behandlung der Verkehrsteilnehmerinnen war jedoch vor Ort nicht notwendig. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt.

Friesoythe - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 05. April 2023, 14:15 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 15jähriger auf seinem Roller aufgrund seiner Fahrweise auf. Er sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Dies bemerkte der 15jährige, er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Weiterhin versuchte er durch Umklappen des Kennzeichens seine Identität zu verschleiern. Der 15jährige konnte dennoch einer Kontrolle unterzogen werden. Aufgrund der Ermittlungen besteht hier der Verdacht, dass die bauartbedingt zulässige Höchstgeschwindigkeit durch technische Manipulation verändert wurde, so dass der Roller deutlich schneller als die erlaubten 45km/h fährt. Eine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt der 15jährige nicht, so dass gegen ihn ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell