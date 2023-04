Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Garrel - schwerer Diebstahl aus Wohnwagen

Zwischen Dienstag, 01.November 2022, 00:00 Uhr, und Mittwoch, 05. April 2023, 17:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Garrel am Drei-Brücken-Weg, auf einem dort befindlichem Campingplatz, gewaltsam Zutritt zu einer Wohnwagenparzelle und entwendeten diverses Diebesgut. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474/939420) entgegen.

Lastrup - unerlaubte Abfallbeseitigung

Am Montag, 03. April 2023, wurde der Polizei in Lastrup anonym eine unerlaubte Müllbeseitigung in einem aufgeschütteten Erdwall an der Straße Up die Riehen gemeldet. Es wurden Abfälle wie Silofolie, Gummilitzen oder auch Reifen entsorgt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lastrup (04472/932860) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Mittwoch, 05. April 2023, um 14:10 Uhr, befährt ein 62jähriger Linderner die Molberger Straße in Cloppenburg in Richtung Molbergen. Ihm entgegen kommt ein 62jähriger Cappelner mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Der Linderner PKW-Fahrer geriet in den Gegenverkehr, so dass er mit seinem PKW mit dem vorderen linken Reifen der landwirtschaftlichen Zugmaschine kollidierte. Hierbei wurde der 62jährige Cappelner leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren durch den Unfall nicht mehr fahrbereit, wobei die Höhe des Sachschadens nicht beziffert werden kann.

