Vechta - Diebstahl eines E-Bike

Am Dienstag, 04. April 2023 zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Dinklage, Ostendorfstraße ein Pedelec der Marke Victoria. Es handelt sich um ein Fahrrad mit blauen Rahmen sowie einer 5-Gang Schaltung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Fahrradsaison: Zweiräder vor Diebstahl schützen Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen laut Polizeilicher Kriminalstatistik (PKS) 29.204 (2021: 23.457) Fahrräder entwendet. Dies macht einen Anteil von 5,57% (2021: 4,97%) an der Gesamtkriminalität in Niedersachsen aus. Der Polizei gelingt es, 11,38% (15,21%) der Fahrraddiebstähle aufzuklären. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 26 Millionen Euro.

Zahlreiche Menschen nutzen das Fahrrad mittlerweile ganzjährig, aber mit den anwachsenden Temperaturen steigen auch viele Saisonradfahrende wieder auf das Zweirad um. Neben der allgemeinen Verkehrstauglichkeit des Rades ist ein guter Diebstahlschutz besonders wichtig. Die Polizei Niedersachsen gibt wertvolle Tipps zur Sicherung.

Haben Sie die Rahmennummer Ihres Fahrrades dokumentiert? Denn: In einigen Fällen sind die Rahmennummern den Eigentümern und den Eigentümerinnen nicht bekannt oder die Fahrräder sind nicht registriert. Um ein wiedergefundenes oder ein durch die Polizei kontrolliertes Fahrrad seinem/seiner rechtmäßigen Besitzer oder Besitzerin zuordnen zu können, muss ein Rad zweifelsfrei identifizierbar sein. Hier helfen eine individuelle Rahmennummer oder eine individuelle Kennzeichnung. In der Regel sind Rahmennummern von in Deutschland verkauften Fahrrädern am oder im Rahmen (meist in der Nähe des Tretlagers, des Sattels oder Lenkers) angebracht.

Fahrradregistrierung bei der Polizei Niedersachsen Die Polizei Niedersachsen bietet eine polizeiliche Registrierung an. Mithilfe dieser Registrierung kann die Polizei die Wohnanschrift des Eigentümers bzw. der Eigentümerin ermitteln. Bei der örtlichen zuständigen Polizeidienststelle gibt es hierzu weitere Infos. Diebstahlssicherungen Um einem Diebstahl effektiv vorzubeugen, ist ein massives Schloss unumgänglich. Achten Sie auf massive Stahlketten, Bügel- oder Panzerschlösser mit geprüfter Qualität. Wichtig ist, das Fahrrad an einem festen Gegenstand anzuschließen. Das bloße Festschließen des Vorder- oder Hinterreifens reicht nicht aus. Täterinnen und Täter können das Fahrrad ohne Aufwand weggetragen. Bei Elektrorädern bietet es sich zusätzlich an, wertvolle Zubehörteile und den Akku besonders zu sichern. Die rädereignen Schlösser reichen hier meist nicht aus. Hochwertiges Fahrrad? Nutzen Sie einen GPS-Tracker 03.04.2023 Presse Haben Sie ein besonders wertvolles Fahrrad, dann können Sie dieses auch mit einem GPS-Tracker versehen. Dieser übermittelt dem Eigentümer bzw. der Eigentümerin regelmäßig den aktuellen Standort. Dieser kann je nach Einstellung auch einen Diebstahlsalarm auslösen. In der Regel ist das Tracking jedoch mit monatlichen Kosten verbunden.

Sollte es dennoch zu einem Diebstahl gekommen sein, hilft es der Polizei, wenn Sie einen Fahrradpass angelegt oder diesen von der Händlerin bzw. dem Händler bekommen haben. Die Polizei benötigt zur Fahndungsspeicherung eine Vielzahl an Daten. Bringen Sie diese zur Anzeigenerstattung mit. Die Online-Wache der Polizei Niedersachsen bietet eine Möglichkeit, einen Fahrraddiebstahl anzuzeigen und dort die Fahrraddaten zu erfassen: https://www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de/ Weitere Informationen zum Thema Fahrraddiebstahl finden Sie hier: www.polizei-beratung.de Das Faltblatt "Räder richtig sichern" liefert nützliche Präventionstipps rund um das Fahrrad: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern

Steinfeld - Taschendiebstahl

Am Dienstag, 04. April 2023 zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Steinfeld, Lohner Straße in einem Lebensmittelmarkt aus der Handtasche einer 62jährigen Dammerin das Portemonaie mit Inhalt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Steinfeld (05492/960660) entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung

Am Montag, 03. April 2023, zwischen 08:15 Uhr und 17:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Fahrer und Beifahrertür eines auf dem Parkplatz an der Straße Wahlde abgestellten PKW VW Polo. Aufgrund der Gesamtumstände ist davon auszugehen, dass diese Beschädigungen willkürlich und nicht im Rahmen eines Verkehrsunfalles entstanden sind. Der entstandene Schaden wird auf ca. 100,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 04. April 2023 befuhr ein 40jähriger Badberger mit seinem PKW die Dinklager Straße in Steinfeld obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Badberger wurde ein Verfahren eingeleitet, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Vechta - Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Am Dienstag, 04. April 2023, 16.23 Uhr befuhr ein 20-jähriger aus Vechta mit einem E-Scooter die Falkenrotter Straße in Vechta, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne

Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz Am Dienstag, 04. April 2023, 17.15 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Lohne mit einem E-Scooter die Keetstraße in Lohne, obwohl für das Elektrokleinstfahrzeug kein Versicherungsschutz besteht. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Neuenkirchen-Vörden - Straßenverkehrsgefährdung Am Dienstag, 04. April 2023 um 22:10 Uhr missachtete ein 57jähriger Neuenkirchen-Vördener das Rotlicht der Ampel im Bereich Hörsten an der Anschlussstelle Neuenkirchen-Vörden auf die BAB 1 und fuhr auf die Autobahn auf. Im dortigen Bereich befindet sich eine Baustelle, weshalb die Höchstgeschwindigkeit dort auf 80 km/h geregelt ist. Der 57jährige beschleunigte sein Fahrzeug deutlich über die erlaubten 80 km/h. Durch die folgende Streifenwagenbesatzung wird eine Geschwindigkeit beim Hinterherfahren von 180 km/h festgestellt. Aufgrund einer Staubildung wurde er "ausgebremst". Im Anschluss setzt er verkehrswidrig zum Rechtsüberholen an, und fährt rechtsseitig an sieben anderen Verkehrsteilnehmern vorbei. Er beschleunigt seinen PKW bei erlaubten 120 km/h auf ca. 190 km/h. Ferner wird eine unsichere Fahrweise in Form von Schlangenlinien festgestellt, so dass der Fahrzeugführer schlussendlich auf einem Parkplatz in Bramsche einer Kontrolle unterzogen wird. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Bei einem Atemalkoholtest wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,19 Promille erreicht. Gegen den 57jährigen wurde aufgrund der rücksichtslosen Fahrweise sowie der Alkoholisierung ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt. Goldenstedt - Fahren unter Drogeneinfluss Am Dienstag, 04. April 2023, 18.30 Uhr befuhr ein 37-jähriger aus Burladingen (Baden-Württemberg) die Oststraße in Goldenstedt, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgt die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 04. April 2023 befuhr ein 58jährige Pedelecfahrerin aus Lohne den Radweg der Dinklager Straße in Richtung stadtauswärts. Aus der Einfahrt Gingfeld kommt ein 59jähriger Bremer mit seinem Transporter und übersieht die Lohnerin, sodass es zum Zusammenstoß kommt. Die 58jährige wird durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung erfolgte vor Ort. Eine Einlieferung in ein Krankenhaus hielt die 58jährige aber nicht für erforderlich. Angaben zur Höhe der Sachschäden können nicht gemacht werden.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 04. April 2023 zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr wurde vermutlich beim Ausparken auf dem Parkplatz in Damme, Im Hofe ein dort abgestellter PKW, VW Passat, beschädigt. Die Beschädigung befindet sich an der Beifahrertür des PKW. Dort sind Kratzer sowie rötlich/orangener Farbabrieb vom Unfallverursacher feststellbar. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei Damme (05491/999360) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. April 2023 zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr wurde auf dem Parkplatz in Damme, Marienstraße beim Ein- oder Ausparken ein dort abgestellter PKW, Mazda 6 beschädigt. Aufgrund der Gesamtumstände ist zu vermuten, dass die Beschädigung nicht durch einen PKW sondern durch ein Kraftrad verursacht wurde, da der Platz neben dem beschädigten PKW für einen anderen PKW zu klein war. Ferner kann festgestellt werden, dass um die Beschädigung herum gewischt wurde, so dass der Verdacht besteht, dass der Fahrzeugführer den Unfall bemerkt haben muss. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 600,- EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Damme in Verbindung zu setzen.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Dienstag, 04. April 2023 um 177:45 Uhr wurde bei einem Verkehrsunfall in Dinklage, Holdorfer Straße eine 33jährige Dinklagerin schwer verletzt. Die Dinklagerin fuhr in Richtung Holdorf und geriert mit ihrem PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und im Anschluss kam sie in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie auf der Fahrerseite mit einem Straßenbaum. Die 33jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Freiwilligen Feuerwehr Dinklage, die mit 45 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt ist, befreit werden. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Holdorf - Fahren unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken Am Dienstag, 04.03.23, 00:56 Uhr, führte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Holdorf in Holdorf einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl sie unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,05 Promille. Gegen die 23jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihr droht nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.

