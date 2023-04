Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Korrektur einer Unfallmeldung vom 28. März 2023

Am Montag, 27. März 2023, gegen 12.35 Uhr, kam es in Vechta zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5473727). In dieser Meldung hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Zu genannten Zeit befuhr ein 42-Jähriger aus Twistringen mit einem Lkw in Vechta den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet im Streckenverlauf ein ihm entgegenkommender 58-jähriger PKW-Fahrer aus Vechta in den Gegenverkehr und stieß mit dem LKW des Twistringers zusammen. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw des Vechtaers nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Wohnhaus. Hierdurch zog sich der 58-jährige leichte Verletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 12.000,00 EUR.

