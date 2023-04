Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - schwerer Dieseldiebstahl aus LKW

In der Zeit vom Sonntag, 02. April 2023, 21:00 Uhr bis zum Montag, 03.April 2023, 06:00 Uhr wurde in Bakum, Harmer Straße aus dem verschlossenen Tank einer Sattelzugmaschine, Scania, welcher auf dem dortigen Autohof geparkt war, Diesel abgezapft und entwendet, während der Fahrzeugführer im LKW in der Fahrerkabine schlief. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (04446-95047) entgegen.

Holdorf - Brand einer Batterie

Am Montag, 03. April 2023 um 05:55 Uhr wurde in Holdorf an der Dinklager Straße bei einem dortigen Unternehmen ein Brand einer Batterie in einem dortigen Blockheizkraftwerk festgestellt. Die freiwillige Feuerwehr Holdorf rückte mit 6 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften zum Brandort aus, um den Brand zu löschen. Es entstand Sachschaden im Bereich des Blockheizkraftwerkes. Die Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Damme - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. April 2023 um 10:00 Uhr befuhr ein 43jähriger Osnabrücker mit seinem PKW die Straße Up de Neddeln in Damme. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 43jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Gegen den 43jährigen wurde ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Gegen den 29jährigen Halter des geführten Fahrzeuges wurde ebenfalls ein Verfahren eingeleitet, da dieser die Fahrt zugelassen hatte.

Vechta - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, 03. April 2023 um 04:10 kollidierte im Kreuzungsbereich Ravensberger Straße/Füchteler Straße ein 53jähriger Vechtaer mit dem Fahrzeug eines kreuzenden 56jährigen Vechtaers. Durch den Zusammenprall werden beide Fahrzeugführer verletzt und die Fahrzeuge beschädigt. Aufgrund widersprüchlicher Angaben zum Unfallhergang werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit vom Mittwoch, 22. März 2023 bis Sonntag, 26. März 2023 wurde an der Albertus-Magnus-Straße, an einem dort geparkten PKW, VW Sportsvan, der vordere Stoßfänger an der linken Seite unfallbedingt beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, welcher auf ca. 1.000,- EUR geschätzt wird, zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Vechta (04441/9430) in Verbindung zu setzen.

Vechta - schwerer Diebstahl von Elektroschrott

In der Zeit von Freitag, 31. März 2023, 17:30 Uhr bis Montag, 03. April 2023, 08:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugriff auf einen Elektroschrottcontainer in Vechta an der Falkenrotter Straße bei einem dortigen Elektronikfachgeschäft. Es wurde Elektroschrott in unbekannter Höhe entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (04441/9430) entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. April 2023 gegen 18:20 Uhr befuhr ein 32jähriger Dinklager die Dinklager Straße in Lohne. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem liegen Hinweise vor, dass er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Strafverfahren wurde gegen den Lohner eingeleitet.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 03. April 2023, 16.05 Uhr befuhr ein 47-jähriger aus Bakum mit einem Pkw die Schledehausener Straße in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den 47jährigen eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 03. April 2023 gegen 10:25 Uhr parkte ein 80jähriger Vechtaer seinen PKW Nissan Pixo auf dem Parkplatz des Raiffeisenplatzes ein. Er blieb noch im Auto sitzen, als er einen Anstoß, und kurz darauf einen zweiten Anstoß bemerkte. Unmittelbar danach stellte er fest, dass ein schwarzer Kleinwagen den Parkplatz verließ. Am Fahrzeug des 80jährigen wurde der hintere Stoßfänger an der linken Seite beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 1.000,- EUR geschätzt. Nähere Angaben zum flüchtigen Fahrzeug konnten nicht gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (04442/808460) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall / Zeugenaufruf

Am Montag, 03. April 2023, 11.12 Uhr befuhren ein bislang unbekannter Fahrer eines Sprinters, mit der Aufschrift "Amazon" und ein 61-jähriger aus Damme mit seinem Citroen, Poessl Camper-Van, die Große Straße in Vechta. Im Begegnungsverkehr kam es in Höhe des Europaplatzes zu einem Zusammenstoß der beiden Außenspiegel der Fahrzeuge, da der bislang unbekannte mit seinem Fahrzeug zu weit links fuhr. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzten.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 02. April 2023, 23.30 Uhr befuhr ein 16-jähriger aus Vechta mit seinem Mofa, und einem Beifahrer die Straße Stukenborg in Vechta, als ein Reh die Fahrbahn von links nach rechts kreuzte. Als der 16-Jährige dem Tier auswich kam er zu Fall und verletze sich leicht. Der Beifahrer, ein 16-jähriger aus Vechta, blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000,00 Euro.

