Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallverursacher konnte ermittelt werden

PI Bad Salzungen (ots)

Am 03.03.2023 zeigte der Geschädigte an, dass er sein Fahrzeug am 02.03. 2023 gegen 16:30 Uhr in Bad Salzungen Am Lindig geparkt hat. Als er am nächten Morgen zu seinem Pkw Daimler Benz kam, stellte er eine Beschädigung vorne links an seinem Fahrzeug fest. Einen Hinweis zum Verursacher konnte er an seinem Fahrzeug nicht vorfinden, dafür aber rötlichen Fremdlack. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte am 04.03.2023 durch Beamte der PI Bad Salzungen die Unfallverursacherin festgestellt werden. Sie räumte gegenüber den Beamten ein, den Unfall beim Einscheren in die Parklücke verursacht zu haben.

